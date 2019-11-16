В Волоконовском районе Белгородчины проходит "Неделя мастера"

16 Нояб. 17:19 2019-11-16T17:19:36+03:00

Мастера ознакомили желающих с основами бисероплетения, аппликации из бумаги, изготовления цветов и кукол-оберегов

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Разнообразные мероприятия проходят в Волоконовском районе в рамках "Недели мастера".Одно из таких прошло в Репьевском сельском Доме культуры, где народная умелица Нина Палванова провела мастер-класс по бисероплетению. Мастер рассказала о своих работах, некоторых маленьких секретах, приемах, ознакомила с различными техниками этого вида творчества, тонкостями.

Народные умельцы Шидловского сельского поселения тоже не остались в стороне и поделились своим опытом.Руководитель кружка Шидловского сельского Дома культуры, провела для обучающихся в школе мастер-класс по изготовлению аппликации из бумаги в технике «Мозаика».

А для желающие обучиться необычному мастерству по изготовлению цветов из фоамирана председатель ТОС «Успех» поселка Алексеевка Надежда Белашова организовала и провела свой мастер-класс. Активисты ТОС получили необходимые советы и самостоятельно попробовали смастерить эти красивые украшения домашнего интерьера.

В Борисовском Доме культуры прошел мастер-класс для детей по изготовлению куклы-оберега. Пришедших ребят ждал увлекательный рассказ о традиционных обережных куклах. Участники мастер-класса познакомились с куклой Зерновушкой – талисманом на богатство и изобилие, проявили живой интерес к истории появления и создания кукол.

ИСТОЧНИК KP.RU