В Белгороде на проспекте Славы горел многоквартирный дом

16 Нояб. 15:24 2019-11-16T15:26:11+03:00

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На проспекте Славы областного центра горел многоквартирный дом. О сильном дыме, который клубами валит из квартиры на втором этаже 14-этажного дома сообщили очевидцы. Звонок поступил в дежурную службу в 13:30, а уже в 13:57 пожар был полностью ликвидирован.

На место происшествия были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1 и № 4, специализированной пожарно-спасательной части спасатели областного центра, бригада скорой медицинской помощи, а также службы жизнеобеспечения города.

Когда прибыли пожарные, наблюдалось сильное задымление на балконах двух квартир, расположенных на втором и третьем этажах. Кроме того, сильно были задымлены лестничные площадки с 1 по 3 этажи. Не медля ни минуты, пожарные приступили к эвакуации жильцов подъезда и ликвидации пожара на балконах. Сотрудники МЧС справились с огнем в считанные минуты: в 13:41 была объявлена локализация пожара, в 13:57 пожар был полностью ликвидирован. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU