2019-11-16T13:23:52+03:00
Наука

Разработки Белгородского университета отмечены наградами международной научной ярмарки

Проекты НИУ «БелГУ» приняли участие в 71-й международной ярмарке , проходившей в Нюрнберге
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородского госуниверситета.Фото пресс-службы Белгородского госуниверситета.
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Проекты Белгородского госуниверситета в составе российской экспозиции приняли участие в 71-ой международной ярмарке «Идеи – Инновации – Новые разработки» iENA 2019 в г. Нюрнберг (Германия). И получили высокие награды.

Международная ярмарка «Идеи-Инновации-Новые разработки» iENA 2019 является одним из наиболее значимых и крупных событий в области изобретений и новаций не только в Европе, но и во всем мире.

Предложенные разработки ученых НИУ «БелГУ» прошли экспертную оценку международного жюри и были отмечены высокими наградами. Так, разработка «Способ получения трехмерного стабилизированного панорамного изображения» авторского коллектива в составе руководителя. проректора по науке НИУ «БелГУ», доктора технических наук, профессора Игоря Константинова, заместителя директора по научной и международной деятельности института инженерных технологий и естественных наук НИУ «БелГУ», кандидата экономических наук Сергея Лазарева и аспиранта института инженерных технологий и естественных наук, директора малого инновационного предприятия ООО «Контрольные измерительные приборы БелГУ» Юрия Маслакова награждена серебряной медалью iENA 2019.

Еще одна разработка белгородских ученых «Рентгенофлуоресцентный проволочный сканер профилей пучков ионизирующих излучений» была награжден специальным дипломом и медалью Национального исследовательского совета Таиланда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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