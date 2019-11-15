Условный пожар в «Сити Молл Белгородский» ликвидирован

15 Нояб. 17:36 2019-11-15T17:36:18+03:00

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В здании торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл Белгородский» в поселке Дубовое Белгородского района прошли тренировочные пожарно-тактические учения с подразделениями гарнизона пожарной охраны Белгорода. По легенде, «пожар» возник в кинотеатре «Синема Парк» на 2 этаже в зоне кинобара. Сильно задымлено фойе и зрительные залы.

Списочный состав работников торгово-развлекательного комплекса 450 человек. Одновременно в здании может находиться около 2000 человек. В здании на момент условного возгорания находилось около 1000 человек. По громкоговорящей связи прошло оповещение о пожаре, администрация объекта начала проводить эвакуацию людей из задымленных залов.

Через пять минут после сообщения на место стали прибывать подразделения пожарно-спасательных частей и службы жизнеобеспечения города. К моменту прибытия первых пожарных расчетов площадь условного возгорания достигла 50 квадратных метров. Прибывшие пожарные провели боевое развертывание, установили автомобили на пожарные гидранты. На месте учений был организован штаб пожаротушения.

Прибывшие дополнительные силы пожарных и спасателей, одновременно с действиями по спасению людей, проложили магистральную линию для тушения условного пожара, развернули автолестницу и автоколенчатый подъемник АКП-50 для тушения пожара с крыши. Звенья газодымозащитной службы обследовали все залы кинотеатра и обнаружили двух пострадавших, которых спасли при помощи спасательных устройств. Условный пожар был успешно ликвидирован.

ИСТОЧНИК KP.RU