Мэрия Белгорода ищет работников для уборки снега
Мэрия Белгорода объявила о наборе работников, которые готовы чистить тротуары города от снега зимой. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства. Здесь же можно ознакомиться с более чем скромными расценками за такой непростой труд: 1000 рублей за дневную восьмичасовую смену и 1 500 рублей за полную ночную смену. Новость уже обсуждают белгородцы. Некоторые предлагают чиновникам самым попробовать «повкалывать», другие шутят, что «бонусом», по-видимому, является работа на свежем воздухе.
А вот оплата трактористы 5 разряда, водителей погрузчиков, автогрейдеристов — вполне соответствует белгородским стандартам:. от 33,6 до 39,9 тысяч рублей.
Желающие могут обратиться в МБУ «Управление Белгорблагоустройство» лично или по телефону: 33–45–93.
ИСТОЧНИК KP.RU