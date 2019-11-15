2019-11-15T14:30:08+03:00
Общество

Мэрия Белгорода ищет работников для уборки снега

Оплата — более, чем скромная, но зато — на свежем воздухе
Ирина ТАРАСОВА
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Мэрия Белгорода ищет работников для уборки снега.Мэрия Белгорода ищет работников для уборки снега.Фото: "КП" Архив
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Мэрия Белгорода объявила о наборе работников, которые готовы чистить тротуары города от снега зимой. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства. Здесь же можно ознакомиться с более чем скромными расценками за такой непростой труд: 1000 рублей за дневную восьмичасовую смену и 1 500 рублей за полную ночную смену. Новость уже обсуждают белгородцы. Некоторые предлагают чиновникам самым попробовать «повкалывать», другие шутят, что «бонусом», по-видимому, является работа на свежем воздухе.

А вот оплата трактористы 5 разряда, водителей погрузчиков, автогрейдеристов — вполне соответствует белгородским стандартам:. от 33,6 до 39,9 тысяч рублей.

Желающие могут обратиться в МБУ «Управление Белгорблагоустройство» лично или по телефону: 33–45–93.

ИСТОЧНИК KP.RU

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