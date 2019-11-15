2019-11-15T13:29:41+03:00
Общество

С начала года белгородские судебные приставы взыскали более 4 миллиардов рублей долгов

В пользу физических лиц взыскано 832 миллиона 945 тысяч
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Судебные приставы УФССП России по Белгородской области с начала года взыскали более 4,2 миллиардов рублей задолженности по исполнительным производствам, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В региональном ведомстве подвели итоги работы в сфере принудительного исполнения за 10 месяцев 2019 года. Так, взысканная сумма в пользу физических лиц составила 832 миллионов 945 тысяч рублей, в пользу юридических лиц - 2 миллиарда 141 миллионов рублей.

Взыскано и перечислено в бюджет 1 миллиард 203 миллионов рублей фискальных платежей, из них налогов - 955 миллионов рублей, а сумма взысканного исполнительского сбора составила более 156 миллионов рублей.

Результаты работы прокомментировала начальник отдела организации исполнительного производства Наталья Кириченко:

- Белгородскими судебными приставами проделана большая работа, направленная на повышение качества исполнения исполнительных документов, связанных с защитой прав детей. Размер взысканных денежных средств на погашение алиментных платежей составил 187 миллионов рублей. Более 67,5 миллионов рублей задолженности по заработной плате судебные приставы вернули белгородцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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