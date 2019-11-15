2019-11-15T18:30:25+03:00
Общество

Волонтеры Победы средней образовательной школы №3 Алексеевки Белгородской области помогли ветерану

В округе активно проходит акция «Ветеран живет рядом с нами»
Ирина ТАРАСОВА
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Волонтеры Победы средней образовательной школы №3 Алексеевки Белгородской области помогли ветерану. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаВолонтеры Победы средней образовательной школы №3 Алексеевки Белгородской области помогли ветерану. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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Учащиеся СОШ №3 Алексеевского городского округа - волонтеры Победы принимают активное участие в патриотической акции «Ветеран живет рядом с нами». Ребята оказали посильную помощь на приусадебном участке Анатолию Ивановичу Поклад – летчику в отставке, относящемуся к категории «Дети войны».

Волонтеры убрали сухостой и старые деревья, собрали опавшую листву. После проведенной уборки ребята устроили небольшое чаепитие с ветераном, во время которого Анатолий Иванович рассказал им о своем детстве во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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