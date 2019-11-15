В Губкине после капремонта открылся детский сад «Светлячок»

15 Нояб. 11:58 2019-11-15T11:58:28+03:00

В обновленном детсаду есть спортзал, плавательный бассейн, физиотерапевтический кабинет и фитобар

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В торжественной обстановке прошло открытие после капитального ремонта детского сада общеразвивающего вида №19 «Светлячок» на улице Комсомольской города Губкин. В обновленном детсаду есть спортзал, плавательный бассейн, физиотерапевтический кабинет и фитобар, богато оснащенные игровые и сенсорные комнаты, лингвистический и компьютерный классы. Это – детский сад будущего.

Событие состоялось в год 80-летия города. На первом этапе открыты административно-хозяйственный корпус и один из блоков детсада. В перспективе открытие еще одного корпуса после капитального ремонта. Детсад готов принять 139 детей, на следующем этапе - не менее 240.

Глава администрации городского округа Андрей Гаевой, поздравляя с открытием обновленного «Светлячка», отметил, что всего на капремонт детсада выделен 131 миллион рублей, и эта немалая сумма использована эффективно, сообщает пресс-служба администрации Губкинского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU