В Губкине после капремонта открылся детский сад «Светлячок»
В торжественной обстановке прошло открытие после капитального ремонта детского сада общеразвивающего вида №19 «Светлячок» на улице Комсомольской города Губкин. В обновленном детсаду есть спортзал, плавательный бассейн, физиотерапевтический кабинет и фитобар, богато оснащенные игровые и сенсорные комнаты, лингвистический и компьютерный классы. Это – детский сад будущего.
Событие состоялось в год 80-летия города. На первом этапе открыты административно-хозяйственный корпус и один из блоков детсада. В перспективе открытие еще одного корпуса после капитального ремонта. Детсад готов принять 139 детей, на следующем этапе - не менее 240.
Глава администрации городского округа Андрей Гаевой, поздравляя с открытием обновленного «Светлячка», отметил, что всего на капремонт детсада выделен 131 миллион рублей, и эта немалая сумма использована эффективно, сообщает пресс-служба администрации Губкинского городского округа.
ИСТОЧНИК KP.RU