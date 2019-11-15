В Старом Осколе теперь можно бесплатно обменяться книгами
Инициаторами проекта «BOOKCROSSING или КНИГОВОРОТ в Старом Осколе» стали сотрудники Старооскольской центральной библиотеки имени Александра Пушкина. На грантовые средства благотворительного фонда изготовили и разместили около библиотек города пять домиков, где каждый желающий может оставить любую книгу или взять понравившуюся.
Пункты книгообмена открылись у центральной библиотеки имени Александра Пушкина, центральной детской библиотеки в микрорайоне Жукова, около юношеской модельной библиотеки в микрорайоне Приборостроитель, у филиалов в микрорайоне Рудничный и на улице Хмелева.
Автор проекта, заведующая сектором краеведческой литературы центральной библиотеки Пушкина Евгения Усова отметила, что домики разместили в зоне работы камер круглосуточного видеонаблюдения, чтобы защитить от вандализма. На каждом из них есть табличка с инструкцией и значок о видеонаблюдении, сообщает пресс-служба Старооскольского городского округа.
ИСТОЧНИК KP.RU