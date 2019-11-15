15 Нояб. 10:37 2019-11-15T10:37:11+03:00

В Старом Осколе теперь можно бесплатно обменяться книгами. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

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Инициаторами проекта «BOOKCROSSING или КНИГОВОРОТ в Старом Осколе» стали сотрудники Старооскольской центральной библиотеки имени Александра Пушкина. На грантовые средства благотворительного фонда изготовили и разместили около библиотек города пять домиков, где каждый желающий может оставить любую книгу или взять понравившуюся.

Пункты книгообмена открылись у центральной библиотеки имени Александра Пушкина, центральной детской библиотеки в микрорайоне Жукова, около юношеской модельной библиотеки в микрорайоне Приборостроитель, у филиалов в микрорайоне Рудничный и на улице Хмелева.

Автор проекта, заведующая сектором краеведческой литературы центральной библиотеки Пушкина Евгения Усова отметила, что домики разместили в зоне работы камер круглосуточного видеонаблюдения, чтобы защитить от вандализма. На каждом из них есть табличка с инструкцией и значок о видеонаблюдении, сообщает пресс-служба Старооскольского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU