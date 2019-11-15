В Белгороде выбрали лучшего старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях
Майор внутренней службы Дмитрий Свиридов признан победителем в региональном этапе XI-го Всероссийского фестиваля по безопасности и спасению людей "Созвездие мужества" в номинации "Лучший старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях".
В 2019-м проходят конкурсы на самых достойных представителей профессий и лучшие структурные подразделения в системе МЧС России. Выбор лучших проходит на региональном, межрегиональном и федеральном уровне. Дмитрий Свиридов, одержав победу в Белгородской области, по результатам межрегионального конкурса профессионального мастерства стал вторым в Центральном федеральном округе.
Во время конкурса специальная комиссия оценивала знание законодательства в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и прочее. По итогам всех конкурсных этапов в регионе Дмитрий Свиридов набрал наибольшее количество балов.
ИСТОЧНИК KP.RU