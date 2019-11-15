15 Нояб. 09:58 2019-11-15T09:58:49+03:00

В Белгороде выбрали лучшего старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

Майор Дмитрий Свиридов победил в региональном этапе XI Всероссийского фестиваля по безопасности и спасению людей

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Майор внутренней службы Дмитрий Свиридов признан победителем в региональном этапе XI-го Всероссийского фестиваля по безопасности и спасению людей "Созвездие мужества" в номинации "Лучший старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях".

В 2019-м проходят конкурсы на самых достойных представителей профессий и лучшие структурные подразделения в системе МЧС России. Выбор лучших проходит на региональном, межрегиональном и федеральном уровне. Дмитрий Свиридов, одержав победу в Белгородской области, по результатам межрегионального конкурса профессионального мастерства стал вторым в Центральном федеральном округе.

Во время конкурса специальная комиссия оценивала знание законодательства в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и прочее. По итогам всех конкурсных этапов в регионе Дмитрий Свиридов набрал наибольшее количество балов.

ИСТОЧНИК KP.RU