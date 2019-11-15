2019-11-15T09:58:49+03:00
Общество

В Белгороде выбрали лучшего старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях

Майор Дмитрий Свиридов победил в региональном этапе XI Всероссийского фестиваля по безопасности и спасению людей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Белгороде выбрали лучшего старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской областиВ Белгороде выбрали лучшего старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области
Изменить размер текста:

Майор внутренней службы Дмитрий Свиридов признан победителем в региональном этапе XI-го Всероссийского фестиваля по безопасности и спасению людей "Созвездие мужества" в номинации "Лучший старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях".

В 2019-м проходят конкурсы на самых достойных представителей профессий и лучшие структурные подразделения в системе МЧС России. Выбор лучших проходит на региональном, межрегиональном и федеральном уровне. Дмитрий Свиридов, одержав победу в Белгородской области, по результатам межрегионального конкурса профессионального мастерства стал вторым в Центральном федеральном округе.

Во время конкурса специальная комиссия оценивала знание законодательства в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и прочее. По итогам всех конкурсных этапов в регионе Дмитрий Свиридов набрал наибольшее количество балов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волоконовском районе Белгородчины проходит "Неделя мастера"
В Белгороде на проспекте Славы горел многоквартирный дом
Разработки Белгородского университета отмечены наградами международной научной ярмарки
В Белгородском госуниверситете НИУ «БелГУ» пройдет Всероссийский химический турнир школьников
Волонтеры Победы средней образовательной школы №3 Алексеевки Белгородской области помогли ветерану
Условный пожар в «Сити Молл Белгородский» ликвидирован
В Валуйках Белгородчины прошел праздник народных умельцев
Экологи Лебединского ГОКа отправили на переработку около 35 тонн бумаги и пластика
Мэрия Белгорода ищет работников для уборки снега
С начала года белгородские судебные приставы взыскали более 4 миллиардов рублей долгов
В Губкине после капремонта открылся детский сад «Светлячок»
Стоимость выставленных на торги непрофильных активов на портале Сбербанка Distressed Assets превысила 200 млрд рублей