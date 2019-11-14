2019-11-14T17:53:33+03:00
Общество

В Белгороде пресекли устойчивый канал распространения наркотиков

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали контрабандиста с поличным
Ирина ТАРАСОВА
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Сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали контрабандиста с поличным.Сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали контрабандиста с поличным.Фото: "КП" Архив
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Сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали гражданина РФ, жителя Белгородской области, причастного к контрабандному перемещению через государственную границу Российской Федерации сильнодействующих веществ, запрещенных к свободному обороту.

Фигурант уголовного дела осуществил заказ препаратов стероидной группы через приложение «Telegram» из Республики Беларусь, оплатив их безналичным способом. Гражданин был задержан в почтовом отделении ФГУП «Почта России», где намеревался получить заказное отправления из Республики Беларусь. Сотрудники УФСБ при проведении личного досмотра обнаружили и изъяли у контрабандиста вышеуказанные препараты.

В ходе следствия получены исчерпывающие доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к указанной противоправной деятельности.

Приговором Мещанского районного суда Москвы фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК России («Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников»). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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