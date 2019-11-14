Белгородцы могут оплатить долги за электричество без пени

14 Нояб. 17:19 2019-11-14T17:19:01+03:00

Акция «В Новый год - без долгов и пени!» пройдет с 1 по 31 декабря

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Новый год принято встречать без долгов, выполнив все обязательства года уходящего. Накануне праздника АО «Белгородэнергосбыт» предоставляет белгородцам рассчитаться с долгами. Акции «В Новый год - без долгов и пени!», которая продлится с 1 по 31 декабря, могут принять потребители электроэнергии - физические лица, проживающие на территории Белгородской области и осуществляющие расчеты с АО «Белгородэнергосбыт».

В период проведения акции у белгородцев, имеющих задолженность за электроэнергию, есть возможность погасить ее без оплаты начисленной пени при выполнении следующих условий: полная оплата просроченной задолженности; регистрация в «Личном кабинете» на сайте белгородэнергосбыт.рф; подтверждение контактного номера телефона; регистрация заявления об участии в акции одним из способов: личное обращение в центр обслуживания клиентов, направление заявки на почту vopros@belsbyt.ru, согласие на участие в акции в «Личном кабинете» на сайте белгородэнергосбыт.рф.

Внимание! Акция не распространяется на пени, взысканные судебным решением, судебным приказом или находящиеся в процессе взыскания.

Напомним, что размер пени, подлежащих аннулированию, не может превышать 500 рублей. В случае, если на момент погашения задолженности по лицевому счету сумма начисленной пени превышает 500 рублей, участник акции должен, помимо основного долга, оплатить начисленные пени за вычетом 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU