Экс-главу Белгородского района Мосгорсуд оставил под стражей

14 Нояб. 14:04 2019-11-14T14:04:55+03:00

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Мосгорсуд оставит под стражей экс-главу Белгородского района Анатолий Попкова до 17 декабря 2019 года. По предварительным данным, чиновник активно сотрудничает со следствием, что может повлиять на наказание. Как сообщалось ранее, чиновник был задержан с поличным в своем кабинете представителями Центрального аппарата ФСБ и Главного следственного управления России за крупную взятку. После задержания его арестовал суд Москвы.

В отношении Анатолий Попкова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в крупном размере». Данная статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что руководителем Белгородского района Анатолий Попков стал 28 декабря 2017 года. Тогда его кандидатуру единогласно поддержали депутаты муниципального совета.

Арест чиновника прокомментировал губернатор белгородской области Евгений Савченко, отметив, что «региону нанесен серьезный репутационный ущерб».

На место главы Белгородского района прочат чиновника из аппарата губернатора Владимира Перцева, который назначен первым заместителем главы Белгородского района.

ИСТОЧНИК KP.RU