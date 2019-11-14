2019-11-14T14:04:55+03:00
Происшествия

Экс-главу Белгородского района Мосгорсуд оставил под стражей

По предварительным данным, чиновник активно сотрудничает со следствием
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Экс-главу Белгородского района Мосгорсуд оставил под стражей. Фото сайта администрации Белгородского района.Экс-главу Белгородского района Мосгорсуд оставил под стражей. Фото сайта администрации Белгородского района.
Изменить размер текста:

Мосгорсуд оставит под стражей экс-главу Белгородского района Анатолий Попкова до 17 декабря 2019 года. По предварительным данным, чиновник активно сотрудничает со следствием, что может повлиять на наказание. Как сообщалось ранее, чиновник был задержан с поличным в своем кабинете представителями Центрального аппарата ФСБ и Главного следственного управления России за крупную взятку. После задержания его арестовал суд Москвы.

В отношении Анатолий Попкова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в крупном размере». Данная статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что руководителем Белгородского района Анатолий Попков стал 28 декабря 2017 года. Тогда его кандидатуру единогласно поддержали депутаты муниципального совета.

Арест чиновника прокомментировал губернатор белгородской области Евгений Савченко, отметив, что «региону нанесен серьезный репутационный ущерб».

На место главы Белгородского района прочат чиновника из аппарата губернатора Владимира Перцева, который назначен первым заместителем главы Белгородского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волоконовском районе Белгородчины проходит "Неделя мастера"
В Белгороде на проспекте Славы горел многоквартирный дом
Разработки Белгородского университета отмечены наградами международной научной ярмарки
В Белгородском госуниверситете НИУ «БелГУ» пройдет Всероссийский химический турнир школьников
Волонтеры Победы средней образовательной школы №3 Алексеевки Белгородской области помогли ветерану
Условный пожар в «Сити Молл Белгородский» ликвидирован
В Валуйках Белгородчины прошел праздник народных умельцев
Экологи Лебединского ГОКа отправили на переработку около 35 тонн бумаги и пластика
Мэрия Белгорода ищет работников для уборки снега
С начала года белгородские судебные приставы взыскали более 4 миллиардов рублей долгов
В Губкине после капремонта открылся детский сад «Светлячок»
Стоимость выставленных на торги непрофильных активов на портале Сбербанка Distressed Assets превысила 200 млрд рублей