2019-11-14T13:09:02+03:00
Происшествия

В Белгороде за мошенничество осуждены руководители предприятий железнодорожного транспорта

Экс-чиновники будут отвечать за хищение чужого имущества в особо крупном размере
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде за мошенничество осуждены руководители предприятий железнодорожного транспорта.В Белгороде за мошенничество осуждены руководители предприятий железнодорожного транспорта.Фото: "КП" Архив
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Свердловский районный суд Белгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора, начальника вагонного ремонтного депо и начальника сектора механизации железнодорожной компании. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Суд установил, что в 2017– начале 2018 года указанные должностные лица, совершили хищение 83 колесных пар. Ущерб от преступления составил более 3, 5 миллионов рулей.

Суд назначил бывшему начальнику вагонного ремонтного депо наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Заместитель генерального директора лишен свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Начальнику сектора механизации с учетом смягчающих обстоятельств, признанных судом исключительными, обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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