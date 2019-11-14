В Белгородской области участились случаи повреждения высоковольтных ЛЭП

14 Нояб. 11:40 2019-11-14T13:12:06+03:00

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Общая сумма причиненного ущерба составила 843 тысячи рублей. Причиной серьезных аварий едва не стал проезд под высоковольтными ЛЭП крупногабаритной сельхозтехники. Два подобных случая произошли в сентябре в Губкинском и Белгородском районах. В первом – комбайн приблизился к проводам высоковольтной ВЛ на недопустимое расстояние, что привело к короткому замыканию и, как следствие, – отключению воздушной линии 110 кВ «Коньшино – Голофеевка».

Спустя неделю аналогичный случай был зафиксирован в Белгородском районе. Проезжавший под линией комбайн нарушил предельно допустимое расстояние, вследствие короткого замыкания отключилась ВЛ 110 кВ «Фрунзенская – Белгородская ТЭЦ» с отпайкой на подстанцию 110 кВ «Стрелецкая». Если бы не сработала автоматика, и в первом, и во втором случае экономический ущерб от недоотпуска электроэнергии исчислялся бы десятками миллионов рублей.

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