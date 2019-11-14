В Белгородской области участились случаи повреждения высоковольтных ЛЭП
Общая сумма причиненного ущерба составила 843 тысячи рублей. Причиной серьезных аварий едва не стал проезд под высоковольтными ЛЭП крупногабаритной сельхозтехники. Два подобных случая произошли в сентябре в Губкинском и Белгородском районах. В первом – комбайн приблизился к проводам высоковольтной ВЛ на недопустимое расстояние, что привело к короткому замыканию и, как следствие, – отключению воздушной линии 110 кВ «Коньшино – Голофеевка».
Спустя неделю аналогичный случай был зафиксирован в Белгородском районе. Проезжавший под линией комбайн нарушил предельно допустимое расстояние, вследствие короткого замыкания отключилась ВЛ 110 кВ «Фрунзенская – Белгородская ТЭЦ» с отпайкой на подстанцию 110 кВ «Стрелецкая». Если бы не сработала автоматика, и в первом, и во втором случае экономический ущерб от недоотпуска электроэнергии исчислялся бы десятками миллионов рублей.