2019-11-14T10:31:17+03:00
Общество

За один день белгородские судебные приставы взыскали почти полмиллиона рублей долгов по алиментам

В регионе прошел общероссийский рейд по алиментам
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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В регионе прошел общероссийский рейд по алиментам. Белгородские судебные приставы навестили нерадивых родителей, которые забыли об обязанности по уплате алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Только за один день было взыскано почти пол миллиона рублей долгов по алиментам.

Так, житель областного центра задолжал более 500 тысяч рублей алиментов. О своем визите судебные приставы его предупредили заранее. Однако он не посчитал нужным присутствовать при совершении исполнительных действий. Судебные приставы в присутствии понятых наложили арест на его дом, земельный участок и автомобиль. По телефону должнику сообщили, что его имущество подвергнуто аресту и после процедуры оценки будет передано на принудительную реализацию.

Другой «горе отец» официально не работает, задолженность по алиментам у него составляет более 150 тысяч рублей. Судебные приставы наложили арест на его бытовую технику. Должнику разъяснили его право произвести самостоятельную реализацию арестованного имущества в счет погашения задолженности.

«Белгородские судебные приставы навестили 396 неплательщиков алиментов, у которых сумма долга составляет более 40 миллионов рублей. В рамках 37 исполнительных производств наложен арест на имущество должников. Установлены источники доходов 73 должников, на которые теперь будет обращено взыскание. Сумма денежных средств, взысканных в ходе рейдов, составила 491 тысяча рублей. В отношении 18 граждан, забывших о своих детях, составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ», - прокомментировала результаты рейда начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Белгородской области Наталья Кириченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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