В селе Дорогощь Белгородской области освятили новый колокол весом 150 килограмм

14 Нояб. 09:39 2019-11-14T09:39:43+03:00

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Храм Димитрия Солунского построен в 1911 году жителями села Дорогощь Грайворонского городского округа под руководством помещика Ивана Сурина. Настоятель храма отец Георгий и отец Иоанн, настоятель Знаменского храма села Красный Куток Борисовского района, совершили праздничную Божественную литургию. После крестного хода настоятель храма Георгий Исаев наградил почетными грамотами прихожан за труды на благо Церкви Христовой. После церемонии награждения отец Георгий освятил новый колокол весом в 150 килограмм, сообщила заместитель главы Дорогощанской территориальной администрации.

На Руси множество храмов посвящено святому великомученику Димитрию Солунскому. Он пострадал не в нашем Отечестве, но со времен принятия христианства наш народ глубоко чтил святого и воздвигал в его честь храмы, люди называли сыновей в честь святого Димитрия. В селе Дорогощь этот день отметили особенно торжественно, так как это день небесного покровителя села и престольный праздник находящегося здесь храма.

ИСТОЧНИК KP.RU