2019-11-14T08:04:45+03:00
Общество

ВТБ открыл счета эскроу на 20 миллиардов рублей

В Белгороде таких счетов клиентов-физических лиц открыто на сумму 26,6 миллиона
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На сегодняшний день самыми активными городами по работе с этим видом финансирования стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Петрозаводск, Ижевск, Калуга, Самара и Воронеж.

ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать счета эскроу во всех регионах присутствия банка. Для их оформления был разработан удобный процесс: покупателю недвижимости достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который клиент заключил с застройщиком. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика. В октябре ВТБ раскрыл первые счета эскроу по двум объектам.

- ВТБ стремится развивать комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка. С каждым месяцем интерес к этому способу расчетов по договорам долевого участия растет, все больше людей узнают об эскроу, что стимулирует их к покупке недвижимости в строящихся объектах. В настоящее время в ВТБ средний чек счета эскроу среди физических лиц по России составляет 6,5 млн рублей. При этом в Москве и Московской области этот показатель превысил 9,1 млн рублей, в регионах – 2,2 миллиона рублей, — отметил Александр Ефремов, начальник управления сберегательных и комиссионных продуктов Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Процесс оформления счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае, если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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