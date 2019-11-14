2019-11-14T15:32:49+03:00
Общество

Культурно-спортивная эстафета в честь Великой Победы шествует по Белгородчине

В эстафете «Голос Победы в наших сердцах» участвуют творческие коллективы Валуйского округа
Ирина ТАРАСОВА
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Культурно-спортивная эстафета в честь Великой Победы шествует по Белгородчине. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округаКультурно-спортивная эстафета в честь Великой Победы шествует по Белгородчине. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа
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Традиционно открытие эстафеты «Голос Победы в наших сердцах» в Валуйском городском округе началось с величальной песни, хлеба с солью и приветственной речи глав. В фойе Новопетровского сельского дома культуры гости села подготовили и представили выставки - декоративно-прикладного творчества «Рукам работа, сердцу радость», книжную «В сердцах книгах память о войне».

Тут же были организованы мастер-классы по изготовлению «Голубя мира», а также поздравительной открытки в форме письма – треугольника. В концертной программе приняли участие вокальный ансамбль «Должаночка», мужской вокальный ансамбль «Добры молодцы», детский вокальный ансамбль «Капельки», сообщает пресс-служба администрации Валуйского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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