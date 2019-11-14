2019-11-14T12:10:51+03:00
Общество

Где ограничен проезд в Старом Осколе

Из-за ремонта водопроводной сети ограничено движение по улицам Мебельная и Прядченко
Ирина ТАРАСОВА
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Где ограничен проезд в Старом Осколе.Где ограничен проезд в Старом Осколе.Фото: "КП" Архив
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С 14 по 17 ноября 2019 года в связи с проведением работ по ремонту аварийных участков водопроводной сети Муниципальным унитарным предприятием «Старооскольский водоканал» произойдут изменения в схемах движения автотранспорта на некоторых улицах Старого Оскола. Так, будет временно прекращено движение автотранспорта по улице Мебельная (от дома № 20 до дома № 7).

Также до 18 ноября ограничено движение автотранспорта по улице Прядченко (район дома № 131), сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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