В Белгородской области появится музей дерева
В Белгородской области появится музей брендового дерева. Под него уже определили участок размером 0,2 га в селе Окуни Волоконовского сельского поселения. Музей брендового дерева станет частью проекта «Создание музеев брендовых деревьев на территории муниципальных образований Белгородской области», сообщают в пресс-службе администрации Чернянского района. Ужн заложена сосновая аллея из 250 деревьев разных пород сосен.
Видовой состав выбран не случайно, он соответствует названию улицы населенного пункта – Сосновая. Специалисты остановили свой выбор на сосне обыкновенной, сосне Банкс, и сосне Крымской.
ИСТОЧНИК KP.RU