2019-11-13T15:28:01+03:00
Общество

В Белгородской области появится музей дерева

250 сосен, высаженных в селе Сосновая, станут частью проекта «Создание музеев брендовых деревьев на территории муниципальных образований Белгородской области»
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородской области появится музей дерева.В Белгородской области появится музей дерева.Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

В Белгородской области появится музей брендового дерева. Под него уже определили участок размером 0,2 га в селе Окуни Волоконовского сельского поселения. Музей брендового дерева станет частью проекта «Создание музеев брендовых деревьев на территории муниципальных образований Белгородской области», сообщают в пресс-службе администрации Чернянского района. Ужн заложена сосновая аллея из 250 деревьев разных пород сосен.

Видовой состав выбран не случайно, он соответствует названию улицы населенного пункта – Сосновая. Специалисты остановили свой выбор на сосне обыкновенной, сосне Банкс, и сосне Крымской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волоконовском районе Белгородчины проходит "Неделя мастера"
В Белгороде на проспекте Славы горел многоквартирный дом
Разработки Белгородского университета отмечены наградами международной научной ярмарки
В Белгородском госуниверситете НИУ «БелГУ» пройдет Всероссийский химический турнир школьников
Волонтеры Победы средней образовательной школы №3 Алексеевки Белгородской области помогли ветерану
Условный пожар в «Сити Молл Белгородский» ликвидирован
В Валуйках Белгородчины прошел праздник народных умельцев
Экологи Лебединского ГОКа отправили на переработку около 35 тонн бумаги и пластика
Мэрия Белгорода ищет работников для уборки снега
С начала года белгородские судебные приставы взыскали более 4 миллиардов рублей долгов
В Губкине после капремонта открылся детский сад «Светлячок»
Стоимость выставленных на торги непрофильных активов на портале Сбербанка Distressed Assets превысила 200 млрд рублей