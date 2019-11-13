В Белгородской области появится музей дерева

13 Нояб. 15:28 2019-11-13T15:28:01+03:00

250 сосен, высаженных в селе Сосновая, станут частью проекта «Создание музеев брендовых деревьев на территории муниципальных образований Белгородской области»

Изменить размер текста: A A

В Белгородской области появится музей брендового дерева. Под него уже определили участок размером 0,2 га в селе Окуни Волоконовского сельского поселения. Музей брендового дерева станет частью проекта «Создание музеев брендовых деревьев на территории муниципальных образований Белгородской области», сообщают в пресс-службе администрации Чернянского района. Ужн заложена сосновая аллея из 250 деревьев разных пород сосен.

Видовой состав выбран не случайно, он соответствует названию улицы населенного пункта – Сосновая. Специалисты остановили свой выбор на сосне обыкновенной, сосне Банкс, и сосне Крымской.

ИСТОЧНИК KP.RU