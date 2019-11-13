2019-11-13T14:04:07+03:00
Общество

В Белгороде у комплекса Хоркиной перекроют железнодорожный переезд

Движение будут перекрыто на два дня
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде у комплекса Хоркиной перекроют железнодорожный переезд. Фото пресс-службы мэрии.В Белгороде у комплекса Хоркиной перекроют железнодорожный переезд. Фото пресс-службы мэрии.
Изменить размер текста:

В Белгороде у комплекса Светланы Хоркиной на два дня перекроют железнодорожный переезд. Ограничение проезда для автомобилистов связано с ремонтными работами. Эти работы, объяснили в мэрии города, связаны в предупреждениями дорожно-транспортных происшествий в этом районе.

Переезд будет закрыт на 146 километре: 14 ноября с 8:00 и до 19:00 15 ноября.

Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути движения. На время ремонта будет изменена схема движения транспорта, с которой можно ознакомиться ниже.

Фото пресс-службы Белгородской администрации.

Фото пресс-службы Белгородской администрации.

Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с дорожной ситуацией, чтобы не терять время и не создавать проблем себе и другим участникам движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волоконовском районе Белгородчины проходит "Неделя мастера"
В Белгороде на проспекте Славы горел многоквартирный дом
Разработки Белгородского университета отмечены наградами международной научной ярмарки
В Белгородском госуниверситете НИУ «БелГУ» пройдет Всероссийский химический турнир школьников
Волонтеры Победы средней образовательной школы №3 Алексеевки Белгородской области помогли ветерану
Условный пожар в «Сити Молл Белгородский» ликвидирован
В Валуйках Белгородчины прошел праздник народных умельцев
Экологи Лебединского ГОКа отправили на переработку около 35 тонн бумаги и пластика
Мэрия Белгорода ищет работников для уборки снега
С начала года белгородские судебные приставы взыскали более 4 миллиардов рублей долгов
В Губкине после капремонта открылся детский сад «Светлячок»
Стоимость выставленных на торги непрофильных активов на портале Сбербанка Distressed Assets превысила 200 млрд рублей