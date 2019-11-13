В Белгороде у комплекса Хоркиной перекроют железнодорожный переезд
В Белгороде у комплекса Светланы Хоркиной на два дня перекроют железнодорожный переезд. Ограничение проезда для автомобилистов связано с ремонтными работами. Эти работы, объяснили в мэрии города, связаны в предупреждениями дорожно-транспортных происшествий в этом районе.
Переезд будет закрыт на 146 километре: 14 ноября с 8:00 и до 19:00 15 ноября.
Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути движения. На время ремонта будет изменена схема движения транспорта, с которой можно ознакомиться ниже.
Фото пресс-службы Белгородской администрации.
Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с дорожной ситуацией, чтобы не терять время и не создавать проблем себе и другим участникам движения.
ИСТОЧНИК KP.RU