В Белгороде у комплекса Хоркиной перекроют железнодорожный переезд

13 Нояб. 14:04 2019-11-13T14:04:07+03:00

Движение будут перекрыто на два дня

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В Белгороде у комплекса Светланы Хоркиной на два дня перекроют железнодорожный переезд. Ограничение проезда для автомобилистов связано с ремонтными работами. Эти работы, объяснили в мэрии города, связаны в предупреждениями дорожно-транспортных происшествий в этом районе.

Переезд будет закрыт на 146 километре: 14 ноября с 8:00 и до 19:00 15 ноября.

Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути движения. На время ремонта будет изменена схема движения транспорта, с которой можно ознакомиться ниже.

Фото пресс-службы Белгородской администрации.

Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с дорожной ситуацией, чтобы не терять время и не создавать проблем себе и другим участникам движения.

ИСТОЧНИК KP.RU