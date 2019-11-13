2019-11-13T13:16:19+03:00
Общество

В Белгородской области за прошедшие сутки потушили пять пожаров

Горели жилые помещения, автомобили и мусор
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Изменить размер текста:

Вчера утром, 12 ноября в Алексеевке загорелся деревянный флигель. Огонь повредил строение и потолочное перекрытие. По предварительным данным, причиной пожара стали неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Также утром 12 ноября произошел пожар в селе Безлюдовка Шебекинского городского округа. Предположительно жилой кирпичный дом загорелся из-за неправильного монтажа электрооборудования.

В этот же день поздно вечером в службу спасения поступили сообщения о возгорании автомобилей. В Строителе загорелась ЗАЗ-1102 «Таврия», предположительно по причине неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства. А вот в Старом Осколе огонь повредил багажник «Ауди 80». По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Уже после полуночи огнеборцы тушили пожар на открытой площадке в Шебекино. Из-за неосторожного обращения с огнем, здесь загорелся мусор.

Регионально ГУ МЧС напоминает: при обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в «Службу спасения» по телефону «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волоконовском районе Белгородчины проходит "Неделя мастера"
В Белгороде на проспекте Славы горел многоквартирный дом
Разработки Белгородского университета отмечены наградами международной научной ярмарки
В Белгородском госуниверситете НИУ «БелГУ» пройдет Всероссийский химический турнир школьников
Волонтеры Победы средней образовательной школы №3 Алексеевки Белгородской области помогли ветерану
Условный пожар в «Сити Молл Белгородский» ликвидирован
В Валуйках Белгородчины прошел праздник народных умельцев
Экологи Лебединского ГОКа отправили на переработку около 35 тонн бумаги и пластика
Мэрия Белгорода ищет работников для уборки снега
С начала года белгородские судебные приставы взыскали более 4 миллиардов рублей долгов
В Губкине после капремонта открылся детский сад «Светлячок»
Стоимость выставленных на торги непрофильных активов на портале Сбербанка Distressed Assets превысила 200 млрд рублей