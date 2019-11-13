В Белгородской области за прошедшие сутки потушили пять пожаров

13 Нояб. 13:16 2019-11-13T13:16:19+03:00

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Вчера утром, 12 ноября в Алексеевке загорелся деревянный флигель. Огонь повредил строение и потолочное перекрытие. По предварительным данным, причиной пожара стали неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Также утром 12 ноября произошел пожар в селе Безлюдовка Шебекинского городского округа. Предположительно жилой кирпичный дом загорелся из-за неправильного монтажа электрооборудования.

В этот же день поздно вечером в службу спасения поступили сообщения о возгорании автомобилей. В Строителе загорелась ЗАЗ-1102 «Таврия», предположительно по причине неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства. А вот в Старом Осколе огонь повредил багажник «Ауди 80». По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Уже после полуночи огнеборцы тушили пожар на открытой площадке в Шебекино. Из-за неосторожного обращения с огнем, здесь загорелся мусор.

Регионально ГУ МЧС напоминает: при обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в «Службу спасения» по телефону «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU