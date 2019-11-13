Белгородский район может возглавить Владимир Перцев

13 Нояб. 13:23 2019-11-13T13:23:16+03:00

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Руководитель администрации губернатора Белгородской области Владимир Перцев освобожден от должности по собственному желанию, сообщила пресс-служба правительства Белгородского региона. Его назначили первым заместителем главы администрации Белгородского района. И не исключено, что именно он может возглавить район.

Напомним, что экс-руководитель Белгородской администрации Анатолий Попков в данный момент взят под страху. Дело чиновника расследуется в Москве. Он подозревается во взяточничестве.

О Владимире Перцеве известно, что родился он в селе Замостье Грайворонского района Белгородской области. В 1990–1994 годах возглавлял спорткомитет муниципалитета, а затем работал заместителем главы администрации. В 1998-м стал руководителем администрации Грайворона. На этой должности проработал до 2002 года, а затем был переведен в аппарат губернатора на должность консультанта управления организационно-контрольной работы. В 2005–2010 годах был первым заместителем главы местного самоуправления Грайворонского района. В апреле 2010 Владимир Перцев возглавил администрацию Ракитянского района. В декабре 2018 года вернулся в аппарат губернатора на должность руководителя администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU