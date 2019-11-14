Новооскольские детские телестудии стали победителями Белгородского конкурса «Достучаться до сердец»

14 Нояб. 15:04 2019-11-14T15:04:26+03:00

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Три года назад в Белгороде был проведен первый городской конкурс художественного слова и оригинального жанра. За это время в нем приняли участие более шестисот конкурсантов. Одной из номинаций конкурса является "Видеовзгляд". Именно в ней новооскольский кружок-телестудия «БеломесТВ» принимает участие второй год подряд, сообщила пресс-служба администрации Новооскольского городского округа. В номинации «Видеовзгляд» ролик "СТВ-2" на тему "Красота в мелочах" стал лауреатом II степени.

Студия была создана два года назад в школе села Беломестное Новооскольского городского округа. Команда «БеломесТВ» освещает важные события, концертные программы и мероприятия, которые проходят не только на территории села, но и всего округа. Видеоролик "Лучи восходящего танца" была удостоен Диплома лауреата I степени.

Детская студия школьного телевидения "СТВ-2" была создана в средней школе №2 Нового Оскола в этом году. На счету у школьников уже несколько социальных роликов. Для съемочной группы участие в конкурсе было первым опытом в конкурсах видео-работ и, по мнению жюри, очень удачным.

ИСТОЧНИК KP.RU