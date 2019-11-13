2019-11-13T10:32:55+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования

С 11 ноября 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
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Существенное снижение произошло по программам рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков. Минимальная ставка по данной программе составляет 8,39%.

По программе на приобретение строящегося жилья минимальная ставка составляет 8,79%, на покупку готового жилья – минимальная ставка составляет8,99%.

Попрограмме «Легкий старт»минимальная ставка составляет от 9,9%. Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми осталась неизменной и составляет от 4,9% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Ипотечный кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита. Необходима постоянная регистрация на территории РФ. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца, срок существования организации-работодателя - более 12 месяцев.

Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков (является добровольным), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение – залог приобретаемого или иного объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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