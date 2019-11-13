На Белгородчине пройдет «Парад первых лиц - парад мам»
Мероприятие стартует 15 ноября и продлится месяц
На Белгородчине пройдет «Парад первых лиц - парад мам». Фото пресс-службы администрации Вейделевского района
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В преддверии празднования Дня матери 27 ноября СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ по традиции проводит ставшее уже легендой рунета событие «Парад первых лиц - парад мам». Лозунг мероприятия «Мама - мой человек №1».
«Парад первых лиц - парад мам» продлится с 15 ноября по 15 декабря включительно. Лицо каждой мамы, чью фотографию загрузят при оформлении поздравительного признания, попадет в заключительный видеоотчёт «Диапазон материнского счастья – вся Россия», сообщила пресс-служба Вейделевского района Белгородчины.
ИСТОЧНИК KP.RU