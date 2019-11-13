2019-11-13T12:39:23+03:00
Спорт

В Белгородском районе прошли соревнования по айкидо

В клубе айкидо занимается более 550 спортсменов в возрасте от 4 до 63 лет
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы администрации Белгородского района.Фото пресс-службы администрации Белгородского района.
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Соревнования прошли в Дубовской школе и собрали более 150 юных спортсменов в возрастных категориях от 4 до 15 лет. Несмотря на то, что соревнования имеют статус районных, конкуренция первенства ничуть не уступает всероссийскому уровню, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.

Первая секция Белгородского клуба соревновательного айкидо открылась в июле 2009 года. За время работы в клубе воспитаны 11 победителей Клубных Первенств Мира, 14 победителей Клубных Европейских первенств, более 80 чемпионов всероссийских и федеральных соревнований. Это позволило объединению войти в число лучших клубов мира соревновательного айкидо.

«Сегодня клуб работает в шести поселениях Белгородского района, в Белгороде, Шебекино, Короче и Яковлевском городском округе. В нем занимается более 550 спортсменов в возрасте от 4 лет до 63 лет», — рассказал председатель Белгородской межстилевой Федерации айкидо Олег Бекетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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