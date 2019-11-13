2019-11-13T09:27:22+03:00
Общество

Белгородец выплатил долг, несмотря на то, что находился в местах лишения свободы

150 тысяч перечислены потерпевшему
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области взыскали моральный вред, причиненный преступлением. При этом должник находился в местах лишения свободы. Но он все же выплатил 150 тысяч потерпевшему.

Житель села Никольское Белгородской области был осужден за совершенное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти». Суд обязал выплатить потерпевшему моральный вред в размере 150 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель направил в исправительную колонию, где отбывает наказание должник, постановление об обращении взыскания на его заработок. Кроме этого, удержания денежных средств в счет погашения задолженности производились и с его пенсии.

Должник , понимая, что скорейшем исполнении приговора суда в его интересах, изыскал финансовые возможности и оплатил остаток долга, а также исполнительский сбор в размере 10500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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