Под Белгородом автомобилистка на «Лексусе» насмерть сбила парня

12 Нояб. 22:37 2019-11-12T22:37:51+03:00

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Смертельное ДТП произошло около шести часов вечера на третьем километре автодороги «Северный подход к городу Белгороду», в районе села Шопино Яковлевского городского округа. По предварительным данным, 57-летняя автомобилистка на «Лексусе» насмерть сбила 33-летнего парня. Рядом с погибшим обнаружен электросамокат. Судя по фото в социальных сетях, авария произошла на пешеходном переходе или вблизи него.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что сотрудники региональной Госавтоинспекции сейчас выясняют все обстоятельства и причины совершенного дорожно-транспортного происшествия. В каком направлении и как именно двигался погибший – вел самокат или же управлял им, еще устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU