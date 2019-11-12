2019-11-12T18:52:27+03:00
Общество

Под Белгородом любитель металлолома разобрал на очистных сооружениях забор

Полицейским удалось выйти на след подозреваемого и задержать его
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Преступление произошло в одном из сел Яковлевского городского округа. Летом неизвестный разобрал забор, ограждавший очистные сооружения – так называемые «лагуны», и похитил трубы.

Спустя несколько месяцев оперативникам удалось раскрыть преступление. По подозрению в краже полицейские задержали 33-летнего местного жителя. Сообщается, что мужчина ранее был судим.

По предварительным данным, в период с 1 по 16 августа он выкопал около 50 служивших опорами труб общей протяженностью более семидесяти метров и перетащил их в лесопосадку. Позже злоумышленник сдал добычу в пункт приема металла. Часть похищенного – трубы, которые мужчина оставил дома, правоохранителям все же удалось изъять. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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