Под Белгородом любитель металлолома разобрал на очистных сооружениях забор
Преступление произошло в одном из сел Яковлевского городского округа. Летом неизвестный разобрал забор, ограждавший очистные сооружения – так называемые «лагуны», и похитил трубы.
Спустя несколько месяцев оперативникам удалось раскрыть преступление. По подозрению в краже полицейские задержали 33-летнего местного жителя. Сообщается, что мужчина ранее был судим.
По предварительным данным, в период с 1 по 16 августа он выкопал около 50 служивших опорами труб общей протяженностью более семидесяти метров и перетащил их в лесопосадку. Позже злоумышленник сдал добычу в пункт приема металла. Часть похищенного – трубы, которые мужчина оставил дома, правоохранителям все же удалось изъять. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU