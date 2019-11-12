2019-11-12T18:33:50+03:00
Происшествия

В Белгороде таксиста подозревают в краже у пассажирки телефона стоимостью около 60 тысяч

Полицейские уже изъяли похищенные мобильник и вернули хозяйке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгороде полицейские задержали таксиста по подозрению в краже у пассажирки дорогостоящего телефона. По версии следствия, злоумышленник подвозил 31-летнюю женщину домой. Выходя из машины, она забыла на сидении сумочку. Воспользовавшись ситуацией, водитель незаметно вытащил мобильник стоимостью около 60 тысяч рублей и спрятал его в карман. Чтобы отвести все подозрения, сумку он сразу же отдал пассажирке, остановив женщину у подъезда.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что похищенный мобильник изъят и возвращен хозяйке. За кражу подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Белгородом любитель металлолома разобрал на очистных сооружениях забор
Бухалово, Палево, Лох и Мошонки поборются с белгородским селом
«Ростелеком» предложил жителям Белгородчины новый сервис «Онлайн- переезд»
Лебединский ГОК станет еще зеленее
В селах Губкинского городского округа обновят торговые объекты
В автобусах Алексеевки появились памятки о световозвращающих элементах одежды
Белгородские энергетики улучшат качество оперативно-диспетчерской радиосвязи
В Шебекино Белгородской области после ремонта открылся детский сад
Девочка из Старого Оскола выступила на сцене Большого театра
Белгородец пытался пронести в зал суда патроны
Банк УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуального инвестиционного счета
За порчу дорог в Белгородской области оштрафована жительница Иркутска
Семью Кривобоковых из Шебекино наградили в Москве как победителя конкурса «Семья года»
В Белгородской области выбрали лучшего пожарного