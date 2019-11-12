В Белгороде таксиста подозревают в краже у пассажирки телефона стоимостью около 60 тысяч
В Белгороде полицейские задержали таксиста по подозрению в краже у пассажирки дорогостоящего телефона. По версии следствия, злоумышленник подвозил 31-летнюю женщину домой. Выходя из машины, она забыла на сидении сумочку. Воспользовавшись ситуацией, водитель незаметно вытащил мобильник стоимостью около 60 тысяч рублей и спрятал его в карман. Чтобы отвести все подозрения, сумку он сразу же отдал пассажирке, остановив женщину у подъезда.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что похищенный мобильник изъят и возвращен хозяйке. За кражу подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU