В Белгороде таксиста подозревают в краже у пассажирки телефона стоимостью около 60 тысяч

СЕГОДНЯ 18:33 2019-11-12T18:33:50+03:00

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В Белгороде полицейские задержали таксиста по подозрению в краже у пассажирки дорогостоящего телефона. По версии следствия, злоумышленник подвозил 31-летнюю женщину домой. Выходя из машины, она забыла на сидении сумочку. Воспользовавшись ситуацией, водитель незаметно вытащил мобильник стоимостью около 60 тысяч рублей и спрятал его в карман. Чтобы отвести все подозрения, сумку он сразу же отдал пассажирке, остановив женщину у подъезда.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что похищенный мобильник изъят и возвращен хозяйке. За кражу подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU