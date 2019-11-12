2019-11-12T17:06:02+03:00
Общество

Бухалово, Палево, Лох и Мошонки поборются с белгородским селом

Село Мухоудеровка Алексеевского района попало в финал голосования авторитетного интернет-проекта Tutu.ru за самое веселое название
Никита Пасмурный
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Село Мухоудеровка Алексеевского района попало в финал голосования авторитетного интернет-проекта Tutu.ru за самое веселое название . Фото сообщества Вконтакте.Село Мухоудеровка Алексеевского района попало в финал голосования авторитетного интернет-проекта Tutu.ru за самое веселое название . Фото сообщества Вконтакте.
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Село Мухоудеровка Алексеевского района попало в финал голосования авторитетного интернет-проекта Tutu.ru за самое веселое название населенного пункта России.

Позади более двух месяцев отборочных раундов, 100 претендентов за выход в финал из 83 регионов России и более 190 000 поданных голосов. В финал вышли сразятся 10 населённых пунктов, победивших в отборочных этапах.

Помимо Мухоудеровки, это Сахарная Головка (Севастополь), Мошонки (Калужская область), Лох (Саратовская область), Бухалово (Ярославская область), Свиногорье (Татарстан), Морозилка (Архангельская область), Мутный Материк (Коми), Хохотуй (Забайкальский край) и Палево (Сахалинская область).

Бухалово, Палево, Лох и Мошонки поборются с белгородским селом. Фото:muhouderovka.adm-alekseevka.ru.

Бухалово, Палево, Лох и Мошонки поборются с белгородским селом. Фото:muhouderovka.adm-alekseevka.ru.

Голосование завершится 24 ноября. Отдать свой голос можно на сайте проекта и в сообществе Туту.ру «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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