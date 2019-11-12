2019-11-12T16:55:42+03:00
Общество

«Ростелеком» предложил жителям Белгородчины новый сервис «Онлайн- переезд»

Услуга помогает клиентам без посещения офиса цифрового провайдера сохранить привычный набор домашних телекоммуникационных услуг при переезде
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«Ростелеком» запустил на территории Белгородской области новый сервис «Онлайн-переезд». Сервисом можно воспользоваться при смене места жительства в пределах всех регионов ЦФО (за исключением Москвы и Московской области). Для этого достаточно оформить заявку на сайте или по телефону.

- Мы заботимся о цифровом комфорте наших абонентов. Именно поэтому «Ростелеком» постоянно разрабатывает новые клиентоориентированные сервисы. Один из них – «Онлайн-переезд» – позволяет абонентам при переезде «взять с собой» все уже подключенные услуги от «Ростелекома». А наши специалисты позаботятся об оборудовании и сами перенесут его на новое место, – отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

При оформлении заявки через сайт абоненту предоставляется возможность воспользоваться специальным пакетом услуг со скидкой 50% в течение первых двух месяцев. Получить дополнительную информацию, проверить техническую возможность подключения услуг по новому адресу жительства и оформить заявку на «Онлайн-переезд» можно на сайте pereezd.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800.

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