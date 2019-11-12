Лебединский ГОК станет еще зеленее

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-12T16:04:24+03:00

В течение ноября на здесь будут посажены более 50 000 молодых деревьев акации

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Так экологи комбината заботятся об озеленении, и одновременно решают проблему пыления. Хвосты Лебединского ГОКа это своего рода песчаные поля, которые, как и отвалы карьера, летом пересыхают. Чтобы поверхности не пылили, их орошают с помощью спецтехники. Откосы дамб хвостохранилища и незадействованные участки отвалов рыхлой вскрыши лебединские экологи рекультивируют, превращая в живописные зелёные насаждения ароматной акации или облепихи. Ежегодно специалисты высаживают молодые деревья на площади около 20 га.

- Деревья и кустарники, укоренившиеся и разросшиеся, фиксируют поверхность почвы, подобно живому, зеленому каркасу. Это лучший способ борьбы с ветровой эрозией, созданный самой природой, и наша задача ей в этом помогать, – уверена Светлана Пермякова, сотрудник управления экологического контроля и охраны окружающей среды Лебединского ГОКа. – Мы любим свою работу, ценим нерукотворную красоту и рады восполнять это богатство.

Кроме того, сотрудники УЭКиООС ежегодно озеленяют промплощадку комбината, и с радостью поддерживают аналогичные городские акции. Недавно они приняли участие в масштабной высадке саженцев деревьев на территории Губкина.