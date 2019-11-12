В Шебекино Белгородской области после ремонта открылся детский сад
В Шебекино после капитального ремонта открылся детский сад. В ходе работ отремонтированы кровля здания, инженерные сети, заменены оконные блоки, выполнена внутренняя отделка помещений. В детском саду также заменили отопительную систему, линии канализации и водоснабжения, провели новую электропроводку, утеплили стены.
на сегодняшний деть в дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для благоприятного и комфортного пребывания и развития детей: музыкально - спортивный зал, просторные группы, новейшая техника и игровое оборудование, уютная мебель. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шебекинского городского округа.
ИСТОЧНИК KP.RU