В селах Губкинского городского округа обновят торговые объекты

СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-12T15:52:34+03:00

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Управление потребительского рынка, бытовых услуг и защиты прав потребителей Губкинского городского округа в рамках проекта по реновации торговой деятельности в селах с численностью жителей до 1000 человек проводит работу с индивидуальными предпринимателями. Эти предприниматели осуществляют торговую деятельность в селах Чуево, Морозово, Коньшино, Уколово, Ивановка, Хворостянка округа. Сейчас проводится работа по разработке и подписанию «Дорожных карт» по реновации торговой деятельности.

В рамках выполнения «Дорожных карт» будут отремонтированы фасады зданий магазинов, помещений торговых залов. Магазины будут оснащены необходимым оборудованием, прилегающие территории обустроены, ассортимента продукции увеличен.

В рамках проекта уже проведена паспортизация торговых объектов, расположенных в этих населенных пунктах и выездное обследование объектов. Были выявлены замечаний для их дальнейшего устранения и включения в «Дорожные карты».

ИСТОЧНИК KP.RU