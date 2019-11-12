В селах Губкинского городского округа обновят торговые объекты
Управление потребительского рынка, бытовых услуг и защиты прав потребителей Губкинского городского округа в рамках проекта по реновации торговой деятельности в селах с численностью жителей до 1000 человек проводит работу с индивидуальными предпринимателями. Эти предприниматели осуществляют торговую деятельность в селах Чуево, Морозово, Коньшино, Уколово, Ивановка, Хворостянка округа. Сейчас проводится работа по разработке и подписанию «Дорожных карт» по реновации торговой деятельности.
В рамках выполнения «Дорожных карт» будут отремонтированы фасады зданий магазинов, помещений торговых залов. Магазины будут оснащены необходимым оборудованием, прилегающие территории обустроены, ассортимента продукции увеличен.
В рамках проекта уже проведена паспортизация торговых объектов, расположенных в этих населенных пунктах и выездное обследование объектов. Были выявлены замечаний для их дальнейшего устранения и включения в «Дорожные карты».
ИСТОЧНИК KP.RU