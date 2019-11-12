2019-11-12T12:00:32+03:00
Общество

Белгородец пытался пронести в зал суда патроны

С начала года судебные приставы выявили 942 запрещенных предмета у граждан при посещении суда
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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В Яковлевском районном суде судебные приставы остановили гражданина, который пытался пройти в здание с патронами времен Великой Отечественной войны. Всего же с начала этого года судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов было выявлено 942 предмета запрещенных к проносу. Среди них: 791 единица колюще-режущих предметов (ножи, отвертки, шило и другое), 18 единиц газового оружия, 3 электрошоковых устройства и 130 единиц иных предметов, запрещенных к проносу

Местный житель явился в суд, чтобы подать документы. Перед стационарным металлообнаруживателем судебные приставы ознакомили его с перечнем предметов, запрещенных к проносу и предложили выложить такие предметы в случае их наличия.

Посетитель открыл свою сумку для осмотра, в которой на дне был обнаружен полиэтиленовый сверток с патроном времен Великой Отечественной войны. Мужчина сообщил, что его он нашел давно и просто забыл выложить из своей сумки.

Гражданина задержали и передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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