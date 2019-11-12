Белгородец пытался пронести в зал суда патроны
В Яковлевском районном суде судебные приставы остановили гражданина, который пытался пройти в здание с патронами времен Великой Отечественной войны. Всего же с начала этого года судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов было выявлено 942 предмета запрещенных к проносу. Среди них: 791 единица колюще-режущих предметов (ножи, отвертки, шило и другое), 18 единиц газового оружия, 3 электрошоковых устройства и 130 единиц иных предметов, запрещенных к проносу
Местный житель явился в суд, чтобы подать документы. Перед стационарным металлообнаруживателем судебные приставы ознакомили его с перечнем предметов, запрещенных к проносу и предложили выложить такие предметы в случае их наличия.
Посетитель открыл свою сумку для осмотра, в которой на дне был обнаружен полиэтиленовый сверток с патроном времен Великой Отечественной войны. Мужчина сообщил, что его он нашел давно и просто забыл выложить из своей сумки.
Гражданина задержали и передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU