В Белгородской области выбрали лучшего пожарного
Сотрудник специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области Олег Боярчук стал победителем регионального конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пожарный». Конкурс «Лучший пожарный» проводится в рамках Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».
Оценка кандидатов проводилась по теоретической, физической и практической подготовке. Теоретическая часть включала в себя проверку знаний по тактической, техническая подготовке, газодымозащитной службе, охране труда, медицинской подготовке. При отработке практических упражнений необходимо было уложиться в установленные нормативы по подъему по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни, а также преодолеть 100-метровую полосу с препятствиями, пробежать кросс и выполнить подтягивание на перекладине.
По итогам всех конкурсных испытаний звание «Лучший пожарный» заслужил мастер-пожарный (спасатель) Олег Боярчук из специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области. При этом стоит отметить, что звания лучшего он удостаивается второй год подряд.
ИСТОЧНИК KP.RU