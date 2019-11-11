В Белгородской области выбрали лучшего пожарного

СЕГОДНЯ 18:46 2019-11-11T18:46:07+03:00

Олег Боярчук стал победителем в региональном конкурсе, который проводится в рамках Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Фото пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Олег Боярчук стал победителем в региональном конкурсе, который проводится в рамках Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»

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Сотрудник специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области Олег Боярчук стал победителем регионального конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пожарный». Конкурс «Лучший пожарный» проводится в рамках Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».

Оценка кандидатов проводилась по теоретической, физической и практической подготовке. Теоретическая часть включала в себя проверку знаний по тактической, техническая подготовке, газодымозащитной службе, охране труда, медицинской подготовке. При отработке практических упражнений необходимо было уложиться в установленные нормативы по подъему по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни, а также преодолеть 100-метровую полосу с препятствиями, пробежать кросс и выполнить подтягивание на перекладине.

По итогам всех конкурсных испытаний звание «Лучший пожарный» заслужил мастер-пожарный (спасатель) Олег Боярчук из специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области. При этом стоит отметить, что звания лучшего он удостаивается второй год подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU