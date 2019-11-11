2019-11-11T16:48:15+03:00
Общество

Белгородцев призвали сообщать в полицию о торговцах смертью

В регионе стартовал второй этап антинаркотической акции
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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С 11 по 22 ноября в Белгородской области проходит второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгую смертью». Она призвана привлечь внимание общественности к проблеме наркомании и незаконного оборота запрещенных веществ.

Полицейские призывают жителей региона в борьбу со злом. О потребителях, закладчиках и притонах белгородцы могут сообщить в правоохранительные органы. Сделать это можно, позвонив «02» или с мобильного «112». В УМВД области также функционирует телефон доверия. Его номер - 8 (4722) 352-033.

ИСТОЧНИК KP.RU

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