Призовые места на чемпионатах мира завоеваны спортсменами Белгородчины

СЕГОДНЯ 15:56 2019-11-11T15:56:20+03:00

На Чемпионате мира по армрестлингу и Чемпионате мира по кикбоксингу валуйчане поднялись на пъедестал

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На проходившем в Румынском городе Констанца Чемпионате мира среди инвалидов по зрению по армрестлингу участие принял и наш спортсмен Андрей Остриков, показав замечательные результаты. При борьбе на левой руке, он занял 3-е почетное место, на правой 2-е, тем самым в очередной раз доказав, что всегда готов к спортивным победам.

А в Сараево (Босния и Герцеговина) на Чемпионате мира по кикбоксингу другой наш именитый спортсмен Шамиль Гаджимусаем, в соревнованиях, где участие приняло более 700 спортсменов из 59 стран, в весовой категории 67 кг смог завоевать 3-е почетное место, сообщила пресс-служба администрации Валуйского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU