Металлоинвест обновляет спортивные объекты Губкина

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-11T13:34:44+03:00

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В рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве с Правительством Белгородской области Компания направила на его возведение 18 миллионов рублей.

- Это подарок Металлоинвеста детям - долгожданный, полезный, а главное долгосрочный, – говорит Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». – Мы надеемся, что новая спортивная площадка станет центром притяжения для всех жителей микрорайона, которые в любое время смогут активно заниматься спортом. Год за годом мы видим, как процветает, становится всё краше и лучше город, и это главный результат нашей общей работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU