Жительница Белгородской области отсудила у водителя миллион рублей за погибшего супруга

СЕГОДНЯ 16:22 2019-11-11T16:27:08+03:00

Также молодой человек, устроивший аварию, проведет 2 года в колонии

Изменить размер текста: A A

В Белгородской области осужден 22-летний водитель, который стал виновником смертельного ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Его приговорили к 2 годам колонии. Также молодому человеку придется выплатить 1 миллион компенсации за моральный вред вдове погибшего.

Отметим, что смертельное ДТП произошло 27 апреля этого года. Водитель на «Хендае Солярисе» превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным ВАЗом. При этом водитель отечественного авто был смертельно травмирован и умер на месте.

Устроившего аварию суд признал виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Молодой человек проведет в колонии два года и еще три не сможет управлять транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU