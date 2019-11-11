2019-11-11T16:27:08+03:00
Происшествия

Жительница Белгородской области отсудила у водителя миллион рублей за погибшего супруга

Также молодой человек, устроивший аварию, проведет 2 года в колонии
Ирина ТАРАСОВА
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Жительница Белгородской области отсудила у водителя миллион рублей за погибшего супруга.Жительница Белгородской области отсудила у водителя миллион рублей за погибшего супруга.
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В Белгородской области осужден 22-летний водитель, который стал виновником смертельного ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Его приговорили к 2 годам колонии. Также молодому человеку придется выплатить 1 миллион компенсации за моральный вред вдове погибшего.

Отметим, что смертельное ДТП произошло 27 апреля этого года. Водитель на «Хендае Солярисе» превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным ВАЗом. При этом водитель отечественного авто был смертельно травмирован и умер на месте.

Устроившего аварию суд признал виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Молодой человек проведет в колонии два года и еще три не сможет управлять транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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