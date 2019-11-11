2019-11-11T13:50:14+03:00
Происшествия

Жителя Валуек, которого искали с 8 ноября, нашли мертвым

Мужчина уехал из дому в 16.00 на черной «Ладе Приоре»
Ирина ТАРАСОВА
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Жителя Валуек, которого искали с 8 ноября, нашли мертвым.Жителя Валуек, которого искали с 8 ноября, нашли мертвым.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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36-летний Александр Б. из Валуек пропал 8 ноября. В 16:00 его видели в последний раз. Считали, что он мог уехать на черной «Ладе Приоре». И в поиск объявили не только валуйчанина, но и его автомобиль. 10 ноября в группе поиска пропавших «Лиза Арлет» сообщили, что автомобиль с двумя спущенными колесами видели в районе Волоконовского кольца. А в нем обнаружили тело мужчины.

Тело Александра было обнаружено в лесополосе в черте одного из сел Валуйского района. Полиция приступила к выяснению обстоятельств происшествия. Идет опрос свидетелей. Рассматривается несколько версий произошедшей трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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