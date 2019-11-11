Белгородец Вадим Немков стал чемпионом мира по боевому самбо

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-11T14:58:35+03:00

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Российский самбист, один из сильнейших полутяжеловесов в мире, пятикратный чемпион России по боевому самбо староосколец Вадим Немцов победил в четвертый раз в Чемпионате мира по боевому самбо. Чемпионат проходил в Южной Корее.

Вадим Немцов был отобран на Чемпионат мира по результатам Чемпионата России по боевому самбо, который проходил в Казани.Об этом сообщила пресс-служба администрации Яковлевского городского округа Белгородской области. Это триумфальное очередное спортивное достижение отозвалось радостью в сердцах тренера Вадима Немкова, болельщиков и близких спортсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU