2019-11-11T13:09:44+03:00
Общество

Из Белгорода на курорты Северного Кавказа и в столицу будут курсировать новые поезда

Запуск поезда на Москву запланирован на 9 декабря
Ирина ТАРАСОВА
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Из Белгорода на курорты Северного Кавказа будут курсировать поезда.Из Белгорода на курорты Северного Кавказа будут курсировать поезда.Фото: "КП" Архив
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Из Белгорода с 9 декабря начнут курсировать новые пассажирские поезда на курорты Северного Кавказа и на Москву. 9 декабря вступает в силу новый график движения пассажирских поездов на 2019-2020 год, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.

Поезд № 547/548 «Белгород-Имеретинский Курорт» (с 30 мая по 29 августа каждый 5 день) будет отправляться из Белгорода в 23:59 и прибывать в 15:48. Время в пути составит почти 40 часов.

Из Белгорода в Москву поезд № 99/100 будет круглогодично отправляться в 20:05. Прибытие в столицу – 05:56. Обратный рейс стартует в 9:00 и прибывает в Белгород в 23:22.

Также с 31 мая по 31 августа по нечетным дням из Белгорода будет оправляться поезд № 685/686 «Белгород-Воронеж» с прицепной группой вагонов Белгород-Новороссийск. Из областного центра он будет отправляться в 05:30 и прибывать в Новороссийск в 11.25 (время в пути составит почти 30 часов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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