2019-11-11T12:40:08+03:00
Общество

До конца года в Белгородской области появится первый цифровой район электрических сетей

Белгородские энергетики завершают пилотный проект на базе Борисовского РЭС
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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«Россети Центр Белгородэнерго» создаст в Борисовском районе система дистанционного управления сетью 0,4-10 кВ с возможностью непрерывного отслеживания параметров процесса передачи и потребления электроэнергии, функциями самодиагностики, мониторинга качества электроснабжения потребителей. На реализацию проекта направлено порядка 80 млн рублей.

Одним из основных направлений проекта «Цифровой РЭС» является построение активно-адаптивной сети 6-10 кВ. На 13 протяженных линиях 10 кВ, питающих социально значимые объекты Борисовского района, энергетики до конца года установят 16 реклоузеров, 34 индикатора кротких замыканий, 26 комплектов разъединителей с моторными приводами. Интеллектуальные коммутационные аппараты без участия оперативного персонала смогут находить и выделять поврежденный участок сети, сохраняя электроснабжение основной части потребителей. Будут созданы пять кольцевых участков с автоматическим выделением поврежденного участка ЛЭП и два участка автоматического резервирования подстанций 35/10 кВ «Крюково» и «Грузское» в случае отключения соответствующих ВЛ 35 кВ.

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