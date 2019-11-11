До конца года в Белгородской области появится первый цифровой район электрических сетей

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-11T12:40:08+03:00

Изменить размер текста: A A

«Россети Центр Белгородэнерго» создаст в Борисовском районе система дистанционного управления сетью 0,4-10 кВ с возможностью непрерывного отслеживания параметров процесса передачи и потребления электроэнергии, функциями самодиагностики, мониторинга качества электроснабжения потребителей. На реализацию проекта направлено порядка 80 млн рублей.

Одним из основных направлений проекта «Цифровой РЭС» является построение активно-адаптивной сети 6-10 кВ. На 13 протяженных линиях 10 кВ, питающих социально значимые объекты Борисовского района, энергетики до конца года установят 16 реклоузеров, 34 индикатора кротких замыканий, 26 комплектов разъединителей с моторными приводами. Интеллектуальные коммутационные аппараты без участия оперативного персонала смогут находить и выделять поврежденный участок сети, сохраняя электроснабжение основной части потребителей. Будут созданы пять кольцевых участков с автоматическим выделением поврежденного участка ЛЭП и два участка автоматического резервирования подстанций 35/10 кВ «Крюково» и «Грузское» в случае отключения соответствующих ВЛ 35 кВ.

Читать далее >>>