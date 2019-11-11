В Белгородский университет готовит современных руководителей по-новому

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-11T11:24:25+03:00

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В созданном на базе НИУ «БелГУ» Центре развития компетенция началась подготовка первых 23-х руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий

С 9 ноября 2019 года молодые руководители научных лабораторий и научно-исследовательских проектов, имеющие стаж работы до 3 лет, а также потенциальные руководителиновыхнаучных лабораторий, открываемых в рамках деятельности Белгородского научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК», приступили к освоению двух первых образовательных программ в Центре развития компетенций НИУ «БелГУ».

– В качестве перспективных направлений подготовки руководителей и специалистов для АПК определены: биотехнология, генетика и селекция, а также сфера IT. Акцент, прежде всего, на междисциплинарную подготовку инженерных кадров. Задача центра также повышать квалификацию преподавателей вузов и специалистов предприятий-партнёров, обеспечивающих подготовку кадров для аграрно-промышленной отрасли, - прокомментировал перспективы работы Центра проректор по образовательной деятельности НИУ «БелГУ» Александр Маматов.

ИСТОЧНИК KP.RU