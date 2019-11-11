На Белгородчине в селе Красное открыли часовню

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-11T09:23:58+03:00

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В селах Красное, Плота, Масловка и Правороть Прохоровского района отметили престольный православный праздник- день памяти Святого великомученика Димитрия Солунского. В селе Красное в престольный праздник открыли часовню Святого Димитрия Солунского. Чин освящения часовни совершил Епископ Губкинский и Грайворонский Софроний. Почетными гостями мероприятия стали глава администрации Прохоровского района Сергей Канищев, спонсор строительства уроженец села Красное Виктор Кобзев.

В этот день русская православная церковь почитает великомученика Димитрия Солунского. Ему возносят молитвы об оказании помощи на поле брани, а также о даровании мужества и терпения, об исцелении болезни глаз, о прозрении ослепших.

В настоящее время в селе проживает 189 человек. Церкви здесь не было более 70 лет. Строительство было начато весной 2019 года, сообщила пресс-служба администрации Прохоровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU