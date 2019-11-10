2019-11-10T14:20:09+03:00
Происшествия

На Белгородчине пенсионерка с квартиранткой спрятали тело убитого мужчины

Жительница Прохоровского района подозревается в укрывательстве преступления
Ирина ТАРАСОВА
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На Белгородчине пенсионерка с квартиранткой спрятали тело убитого мужчины.На Белгородчине пенсионерка с квартиранткой спрятали тело убитого мужчины.Фото: "КП" Архив
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Уголовное дело в отношении 75-летней жительницы Прохоровского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления), возбуждено Яковлевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области. Во время следствия выяснилось, что пожилая женщина помогла своей квартирантке спрятать тело убитого сожителя.

В мае 2019 года на территории домовладения подозреваемой в селе Щелоково Прохоровского района квартирантка убила своего сожителя. После совершения преступления женщина обратилась к хозяйке с просьбой помочь скрыть следы преступления и тело погибшего. Та согласилась. Вместе женщины закопали тело и убрали вещи погибшего. О преступлении подозреваемая никому не сказала.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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